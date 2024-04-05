Хочеться висловитися недипломатично – Чалий

Коли кажуть: “Політична ситуація в США непроста, вибори… Політична ситуація в Польщі – непроста, вибори… Політична ситуація в Німеччині – непроста, вибори…” – інколи так і хочеться висловитися не дипломатично: “А в Україні – “така проста”, що аж за вас всіх переживаємо…” Але не можна…