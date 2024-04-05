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Хочеться висловитися недипломатично – Чалий

Політика 11:42   05.04.2024
Валерій Чалий
експосол України в США
Хочеться висловитися недипломатично – Чалий

Коли кажуть: “Політична ситуація в США непроста, вибори… Політична ситуація в Польщі – непроста, вибори… Політична ситуація в Німеччині – непроста, вибори…” – інколи так і хочеться висловитися не дипломатично: “А в Україні – “така проста”, що аж за вас всіх переживаємо…” Але не можна…

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли кажуть: “Політична ситуація в США непроста, вибори… Політична ситуація в Польщі – непроста, вибори… Політична ситуація в Німеччині –…".