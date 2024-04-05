Хочеться висловитися недипломатично – Чалий
Коли кажуть: “Політична ситуація в США непроста, вибори… Політична ситуація в Польщі – непроста, вибори… Політична ситуація в Німеччині – непроста, вибори…” – інколи так і хочеться висловитися не дипломатично: “А в Україні – “така проста”, що аж за вас всіх переживаємо…” Але не можна…
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: выборы, германия, Польша, сша, чалый;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 11:42;
Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли кажуть: “Політична ситуація в США непроста, вибори… Політична ситуація в Польщі – непроста, вибори… Політична ситуація в Німеччині –…".