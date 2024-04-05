Хочется высказаться недипломатично — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Когда говорят: «Политическая ситуация в США непростая, выборы… Политическая ситуация в Польше – непростая, выборы… Политическая ситуация в Германии – непростая, выборы…» – иногда так и хочется высказаться не дипломатично: «А в Украине – «так проста», что за вас всех переживаем…» Но нельзя…
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: выборы, германия, Польша, сша, чалый;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 11:42;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда говорят: «Политическая ситуация в США непростая, выборы… Политическая ситуация в Польше – непростая, выборы… Политическая ситуация в Германии –…".