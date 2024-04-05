Хочется высказаться недипломатично — Чалый

Когда говорят: «Политическая ситуация в США непростая, выборы… Политическая ситуация в Польше – непростая, выборы… Политическая ситуация в Германии – непростая, выборы…» – иногда так и хочется высказаться не дипломатично: «А в Украине – «так проста», что за вас всех переживаем…» Но нельзя…