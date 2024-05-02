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Перш ніж розпочинати мирні переговори, армію РФ треба зупинити – Фесенко

Події 11:33   02.05.2024
Володимир Фесенко
політолог
Перш ніж розпочинати мирні переговори, армію РФ треба зупинити – Фесенко
Про мир Путін починає говорити тоді, коли йому не вдається досягти своїх цілей військовим шляхом… Щоб досягти реального миру та рівноправних мирних переговорів путінську “стратегію миру” треба розвернути проти нього самого. Путіна треба примушувати до миру силовим, воєнним шляхом. Кремлівський правитель розуміє лише мову сили. І перш ніж розпочинати мирні переговори, російську армію треба зупинити.
Автор: Володимир Фесенко, політолог
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 11:33;

  • Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про мир Путін починає говорити тоді, коли йому не вдається досягти своїх цілей військовим шляхом… Щоб досягти реального миру та…".