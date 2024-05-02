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Прежде, чем начинать мирные переговоры, армию РФ надо остановить — Фесенко

Мир 11:33   02.05.2024
Владимир Фесенко
политолог
Прежде, чем начинать мирные переговоры, армию РФ надо остановить — Фесенко
Про мир Путин начинает говорить тогда, когда ему не удается добиться своих целей военным путем… Чтобы добиться реального мира и равноправных мирных переговоров путинскую «стратегию мира» надо обратить против него самого. Путина надо принуждать к миру силовым, военным путем. Кремлевский правитель понимает только язык силы. И прежде, чем начинать мирные переговоры, российскую армию надо остановить.
Автор: Владимир Фесенко, политолог
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 11:33;

  • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Про мир Путин начинает говорить тогда, когда ему не удается добиться своих целей военным путем… Чтобы добиться реального мира и…".