Прежде, чем начинать мирные переговоры, армию РФ надо остановить — Фесенко

Про мир Путин начинает говорить тогда, когда ему не удается добиться своих целей военным путем… Чтобы добиться реального мира и равноправных мирных переговоров путинскую «стратегию мира» надо обратить против него самого. Путина надо принуждать к миру силовым, военным путем. Кремлевский правитель понимает только язык силы. И прежде, чем начинать мирные переговоры, российскую армию надо остановить.