Прежде, чем начинать мирные переговоры, армию РФ надо остановить — Фесенко
Про мир Путин начинает говорить тогда, когда ему не удается добиться своих целей военным путем… Чтобы добиться реального мира и равноправных мирных переговоров путинскую «стратегию мира» надо обратить против него самого. Путина надо принуждать к миру силовым, военным путем. Кремлевский правитель понимает только язык силы. И прежде, чем начинать мирные переговоры, российскую армию надо остановить.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 11:33;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Про мир Путин начинает говорить тогда, когда ему не удается добиться своих целей военным путем… Чтобы добиться реального мира и…".