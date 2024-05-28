Live
  • Вт 28.05.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 40.3
  • EUR 43.76

Право України бити по РФ не повинно бути предметом дискусій – Оллонгрен

Події 11:46   28.05.2024
Кайса Оллонгрен
міністерка оборони Нідерландів
Право України бити по РФ не повинно бути предметом дискусій – Оллонгрен Фото: Кайса Оллонгрен/Х

Цілком очевидно, що вони (українці – Ред.) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її.

Автор: Кайса Оллонгрен, міністерка оборони Нідерландів
Популярно
Удар по «Епіцентру» в Харкові: слідчі ідентифікували 16 із 17 загиблих
Удар по «Епіцентру» в Харкові: слідчі ідентифікували 16 із 17 загиблих
28.05.2024, 13:12
Супротивник сьогодні не атакував на півночі Харківщини: ГШ – про втрати ворога
Супротивник сьогодні не атакував на півночі Харківщини: ГШ – про втрати ворога
28.05.2024, 13:11
Денис Парамонов розіграє електрокар Tesla 1 червня: встигни взяти участь
Денис Парамонов розіграє електрокар Tesla 1 червня: встигни взяти участь
28.05.2024, 11:27
Без води у середу залишаться три райони Харкова: адреси
Без води у середу залишаться три райони Харкова: адреси
28.05.2024, 12:42
Більшу частину Вовчанська контролюють українські військові – ОУВ «Харків»
Більшу частину Вовчанська контролюють українські військові – ОУВ «Харків»
28.05.2024, 12:23
Терехов пояснив, чому Харків не може сам купити собі ППО
Терехов пояснив, чому Харків не може сам купити собі ППО
28.05.2024, 09:54

Новини за темою:

11:46
Право України бити по РФ не повинно бути предметом дискусій – Оллонгрен
10:49
Можуть поширити наступ на Харківщині – Мусієнко про війська біля кордону
07:18
Українські сили відбили частину території на півночі від Харкова – ISW
12:00
Рішення, яке потрібно ухвалити – Зеленський про порятунок Харкова
11:14
Прорив кордону на Харківщині: чи бігла 125-та бригада, допомога ГУР – Бутусов

Ви читали новину: «Право України бити по РФ не повинно бути предметом дискусій – Оллонгрен»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 11:46;

  • Кореспондент Кайса Оллонгрен, міністерка оборони Нідерландів у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цілком очевидно, що вони (українці – Ред.) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не…".