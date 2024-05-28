Право України бити по РФ не повинно бути предметом дискусій – Оллонгрен
Фото: Кайса Оллонгрен/Х
Цілком очевидно, що вони (українці – Ред.) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 11:46;
Кореспондент Кайса Оллонгрен, міністерка оборони Нідерландів у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цілком очевидно, що вони (українці – Ред.) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не…".