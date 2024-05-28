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Право Украины бить по РФ не должно быть предметом дискуссий — Оллонгрен

Мир 11:46   28.05.2024
Кайса Оллонгрен
министр обороны Нидерландов
Право Украины бить по РФ не должно быть предметом дискуссий — Оллонгрен Фото: Кайса Оллонгрен/Х

Совершенно очевидно, что они (украинцы – Ред.) должны наносить удары и внутри России. Поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее.

Автор: Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Совершенно очевидно, что они (украинцы – Ред.) должны наносить удары и внутри России. Поэтому, с моей точки зрения, это не…".