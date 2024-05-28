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Наслідок нашої нездатності та обмежень – Рінкевичс про війну в Україні

Події 12:01   28.05.2024
Едгарс Рінкевичс
президент Латвії
Наслідок нашої нездатності та обмежень – Рінкевичс про війну в Україні Фото: flic.kr/s/aHBqjBrgiu

Те, що ми бачимо, – це наслідок нашої нездатності надати Україні достатньо зброї та накладення обмежень на те, як Україна може її застосовувати – для ударів по території Росії. Тут ідеться не про цивільні, а про легітимні військові цілі.

Автор: Едгарс Рінкевичс, президент Латвії
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2024 в 12:01;

  • Кореспондент Едгарс Рінкевичс, президент Латвії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Те, що ми бачимо, – це наслідок нашої нездатності надати Україні достатньо зброї та накладення обмежень на те, як Україна…".