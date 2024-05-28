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Следствие нашей неспособности и ограничений — Ринкевичс о войне в Украине

Мир 12:01   28.05.2024
Эдгарс Ринкевичс
президент Латвии
Следствие нашей неспособности и ограничений — Ринкевичс о войне в Украине Фото: flic.kr/s/aHBqjBrgiu

То, что мы видим, это следствие нашей неспособности предоставить Украине достаточно оружия и наложения ограничений на то, как Украина может его применять – для ударов по территории России. Здесь речь идет не о гражданских, а о легитимных военных целях.

Автор: Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 12:01;

  • Корреспондент Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "То, что мы видим, это следствие нашей неспособности предоставить Украине достаточно оружия и наложения ограничений на то, как Украина может…".