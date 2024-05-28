Следствие нашей неспособности и ограничений — Ринкевичс о войне в Украине
Фото: flic.kr/s/aHBqjBrgiu
То, что мы видим, это следствие нашей неспособности предоставить Украине достаточно оружия и наложения ограничений на то, как Украина может его применять – для ударов по территории России. Здесь речь идет не о гражданских, а о легитимных военных целях.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, Латвия, ограничения, оружие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Следствие нашей неспособности и ограничений — Ринкевичс о войне в Украине»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 12:01;
Корреспондент Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "То, что мы видим, это следствие нашей неспособности предоставить Украине достаточно оружия и наложения ограничений на то, как Украина может…".