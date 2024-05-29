За використання Patriot над РФ Україна отримала погрози зі США – Bild

Українська армія принаймні один раз використовувала систему “Patriot” з Німеччини, щоб зробити самостійні дії. Реакція: гнівні дзвінки з Берліна і Вашингтона та погроза припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться… Говорячи простою мовою: в той час, як Росія щодня випускає по Харкову майже 5 000 артилерійських снарядів, Україні не дозволяється випустити у відповідь жодного західного снаряда.