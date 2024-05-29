За використання Patriot над РФ Україна отримала погрози зі США – Bild
Українська армія принаймні один раз використовувала систему “Patriot” з Німеччини, щоб зробити самостійні дії. Реакція: гнівні дзвінки з Берліна і Вашингтона та погроза припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться… Говорячи простою мовою: в той час, як Росія щодня випускає по Харкову майже 5 000 артилерійських снарядів, Україні не дозволяється випустити у відповідь жодного західного снаряда.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: оружие, система Patriot, сша, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 11:58;
Кореспондент Bild, німецька газета-таблоїд у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українська армія принаймні один раз використовувала систему “Patriot” з Німеччини, щоб зробити самостійні дії. Реакція: гнівні дзвінки з Берліна і…".