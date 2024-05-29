В ответ на использование Patriot над РФ Украина получила угрозы из США — Bild
Украинская армия по крайней мере однажды использовала систему «Patriot» из Германии, чтобы совершить самостоятельные действия (над территорией РФ — Ред.). Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угроза прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится… Говоря простым языком: в то время как Россия ежедневно выпускает по Харькову почти 5000 артиллерийских снарядов, Украине не разрешается выпустить ни одного западного снаряда.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: оружие, система Patriot, сша, Украина;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 11:58;
Корреспондент Bild, немецкая газета-таблоид в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинская армия по крайней мере однажды использовала систему «Patriot» из Германии, чтобы совершить самостоятельные действия (над территорией РФ — Ред.).…".