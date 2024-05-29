Украинская армия по крайней мере однажды использовала систему «Patriot» из Германии, чтобы совершить самостоятельные действия (над территорией РФ — Ред.). Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угроза прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится… Говоря простым языком: в то время как Россия ежедневно выпускает по Харькову почти 5000 артиллерийских снарядов, Украине не разрешается выпустить ни одного западного снаряда.