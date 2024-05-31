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США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всій території РФ – ISW

Політика 11:35   31.05.2024
ISW
Інститут вивчення війни
США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всій території РФ – ISW

Російські військові об’єкти за межами безпосереднього кордону з Харківською областю також є законними військовими цілями, а обмеження, що продовжуються, на здатність України завдавати ударів по цілях в інших частинах Росії перешкоджають здатності України захистити себе від російської агресії. ISW продовжує вважати, що США повинні дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному та глибокому тилу Росії за допомогою зброї, що надана США.

Автор: ISW, Інститут вивчення війни
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 11:35;

  • Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові об’єкти за межами безпосереднього кордону з Харківською областю також є законними військовими цілями, а обмеження, що продовжуються, на…".