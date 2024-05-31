США должны разрешить Украине наносить удары по всей территории РФ — ISW
Российские военные объекты за пределами непосредственной границы с Харьковской областью также являются законными военными целями, а продолжающиеся ограничения на способность Украины наносить удары по целям в других частях России препятствуют способности Украины защитить себя от российской агрессии. ISW продолжает считать, что США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России с помощью оружия, предоставленного США.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 11:35;
Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные объекты за пределами непосредственной границы с Харьковской областью также являются законными военными целями, а продолжающиеся ограничения на способность…".