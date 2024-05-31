США должны разрешить Украине наносить удары по всей территории РФ — ISW

Российские военные объекты за пределами непосредственной границы с Харьковской областью также являются законными военными целями, а продолжающиеся ограничения на способность Украины наносить удары по целям в других частях России препятствуют способности Украины защитить себя от российской агрессии. ISW продолжает считать, что США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России с помощью оружия, предоставленного США.