Камерон вимагає повністю відмовитися від постачання газу з РФ до Європи

Ми знаємо, що намагалася зробити Росія. Вони намагаються знищити енергетичну систему, забрати коксівне вугілля, яке має вирішальне значення для чорної металургії України, знищити газові сховища в Україні. Вони з жорсткістю та точністю переслідують ключові активи України, і ми повинні запитати себе, чи є ми такими ж жорсткими та точними?.. Ми справедливо відключили велику кількість російської нафти, але настав час переконатися, що ми також повністю відключимо російський газ до Європи.