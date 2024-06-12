Камерон вимагає повністю відмовитися від постачання газу з РФ до Європи
Ми знаємо, що намагалася зробити Росія. Вони намагаються знищити енергетичну систему, забрати коксівне вугілля, яке має вирішальне значення для чорної металургії України, знищити газові сховища в Україні. Вони з жорсткістю та точністю переслідують ключові активи України, і ми повинні запитати себе, чи є ми такими ж жорсткими та точними?.. Ми справедливо відключили велику кількість російської нафти, але настав час переконатися, що ми також повністю відключимо російський газ до Європи.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: газ, газ в Европу, европа, рф, санкции;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 11:42;
Кореспондент Девід Камерон, міністр закордонних справ Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми знаємо, що намагалася зробити Росія. Вони намагаються знищити енергетичну систему, забрати коксівне вугілля, яке має вирішальне значення для чорної…".