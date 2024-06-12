Кэмерон требует полностью отказаться от поставок газа из РФ в Европу

Мы знаем, что пыталась сделать Россия. Они пытаются уничтожить энергетическую систему, забрать коксующиеся угли, которые имеют решающее значение для черной металлургии Украины, уничтожить газовые хранилища в Украине. Они с жесткостью и точностью преследуют ключевые активы Украины, и мы должны спросить себя, являемся ли мы такими же жесткими и точными?.. Мы справедливо отключили большое количество российской нефти, но пора убедиться, что мы также полностью отключим российский газ в Европу.