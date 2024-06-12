Live
  • Ср 12.06.2024
  • Харьков  +30°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.46

Кэмерон требует полностью отказаться от поставок газа из РФ в Европу

Мир 11:42   12.06.2024
Дэвид Кэмерон
министр иностранных дел Великобритании 
Кэмерон требует полностью отказаться от поставок газа из РФ в Европу Фото: www.chathamhouse.org

Мы знаем, что пыталась сделать Россия. Они пытаются уничтожить энергетическую систему, забрать коксующиеся угли, которые имеют решающее значение для черной металлургии Украины, уничтожить газовые хранилища в Украине. Они с жесткостью и точностью преследуют ключевые активы Украины, и мы должны спросить себя, являемся ли мы такими же жесткими и точными?.. Мы справедливо отключили большое количество российской нефти, но пора убедиться, что мы также полностью отключим российский газ в Европу.

 

Автор: Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании 
Популярно
Главные новости Харькова 12.06: Сырский, «Ахиллес» и ISW о ситуации на фронте
Главные новости Харькова 12.06: Сырский, «Ахиллес» и ISW о ситуации на фронте
12.06.2024, 11:41
«Харьков нуждается в нашей помощи» — глава Еврокомиссии о бомбардировке города
«Харьков нуждается в нашей помощи» — глава Еврокомиссии о бомбардировке города
11.06.2024, 13:11
Установки С-300 и С-400 начали пылать — Федоренко об ударах по РФ
Установки С-300 и С-400 начали пылать — Федоренко об ударах по РФ
12.06.2024, 10:53
ISW: ВСУ отбили утраченные позиции на севере от Харькова
ISW: ВСУ отбили утраченные позиции на севере от Харькова
12.06.2024, 07:31
Охранница из Харькова сама предложила россиянам помочь корректировать удары
Охранница из Харькова сама предложила россиянам помочь корректировать удары
12.06.2024, 10:00
Двое мужчин пострадали в результате обстрела села на Харьковщине
Двое мужчин пострадали в результате обстрела села на Харьковщине
12.06.2024, 11:39

Новости по теме:

12:29
Ночной обстрел Харькова: газовики рассказали, что повредили россияне (фото)
08:58
4300 домов под Харьковом остались без газа из-за удара по газопроводу
11:41
Утечки газа произошли из-за ночной атаки «Шахедов» на Харьков (фото)
15:17
Шесть домов в Харькове – без газа из-за обстрелов РФ
11:17
На Пасху россияне били по газсетям на Харьковщине

Вы читали новость: «Кэмерон требует полностью отказаться от поставок газа из РФ в Европу»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 11:42;

  • Корреспондент Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании  в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы знаем, что пыталась сделать Россия. Они пытаются уничтожить энергетическую систему, забрать коксующиеся угли, которые имеют решающее значение для черной…".