“Ескалацію слів” тепер доповнює “ескалація дій” – Портников
Чому Захід діє так незвично рішуче? Й чому одне принципове рішення доповнюється іншим? Можливо тому, що західні лідери намагаються відібрати у Володимира Путіна монополію на ескалацію?.. Терпець Заходу почав зникати десь на другу річницю широкомасштабної агресії… Тепер “ескалацію слів” доповнює “ескалація дій”, що є важливим для зміни ситуації у війні.
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- Категорії: Погода, Світ, Сказано, Україна; Теги: Запад, Портніков, путін, эскалация;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 11:40;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому Захід діє так незвично рішуче? Й чому одне принципове рішення доповнюється іншим? Можливо тому, що західні лідери намагаються відібрати…".