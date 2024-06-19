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“Ескалацію слів” тепер доповнює “ескалація дій” – Портников

Погода 11:40   19.06.2024
Віталій Портников
журналіст
“Ескалацію слів” тепер доповнює “ескалація дій” – Портников

Чому Захід діє так незвично рішуче? Й чому одне принципове рішення доповнюється іншим? Можливо тому, що західні лідери намагаються відібрати у Володимира Путіна монополію на ескалацію?.. Терпець Заходу почав зникати десь на другу річницю широкомасштабної агресії… Тепер “ескалацію слів” доповнює “ескалація дій”, що є важливим для зміни ситуації у війні.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому Захід діє так незвично рішуче? Й чому одне принципове рішення доповнюється іншим? Можливо тому, що західні лідери намагаються відібрати…".