“Ескалацію слів” тепер доповнює “ескалація дій” – Портников

Чому Захід діє так незвично рішуче? Й чому одне принципове рішення доповнюється іншим? Можливо тому, що західні лідери намагаються відібрати у Володимира Путіна монополію на ескалацію?.. Терпець Заходу почав зникати десь на другу річницю широкомасштабної агресії… Тепер “ескалацію слів” доповнює “ескалація дій”, що є важливим для зміни ситуації у війні.