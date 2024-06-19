«Эскалацию слов» теперь дополняет «эскалация действий» — Портников
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Почему Запад действует так необычно решительно? И почему одно принципиальное решение дополняется другим? Возможно потому, что западные лидеры пытаются отобрать у Владимира Путина монополию на эскалацию?.. Терпение Запада начало исчезать где-то на вторую годовщину широкомасштабной агрессии… Теперь «эскалацию слов» дополняет «эскалация действий», что важно для изменения ситуации в войне.
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- Категории: Мир, Погода, Сказано, Украина; Теги: Запад, Портніков, Путин, эскалация;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 11:40;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему Запад действует так необычно решительно? И почему одно принципиальное решение дополняется другим? Возможно потому, что западные лидеры пытаются отобрать…".