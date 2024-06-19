«Эскалацию слов» теперь дополняет «эскалация действий» — Портников

Почему Запад действует так необычно решительно? И почему одно принципиальное решение дополняется другим? Возможно потому, что западные лидеры пытаются отобрать у Владимира Путина монополию на эскалацию?.. Терпение Запада начало исчезать где-то на вторую годовщину широкомасштабной агрессии… Теперь «эскалацию слов» дополняет «эскалация действий», что важно для изменения ситуации в войне.