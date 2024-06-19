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«Эскалацию слов» теперь дополняет «эскалация действий» — Портников

Мир 11:40   19.06.2024
Виталий Портников
журналист
«Эскалацию слов» теперь дополняет «эскалация действий» — Портников Фото: скриншот

Почему Запад действует так необычно решительно? И почему одно принципиальное решение дополняется другим? Возможно потому, что западные лидеры пытаются отобрать у Владимира Путина монополию на эскалацию?.. Терпение Запада начало исчезать где-то на вторую годовщину широкомасштабной агрессии… Теперь «эскалацию слов» дополняет «эскалация действий», что важно для изменения ситуации в войне.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему Запад действует так необычно решительно? И почему одно принципиальное решение дополняется другим? Возможно потому, что западные лидеры пытаются отобрать…".