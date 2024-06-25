Ми платимо страшну ціну не за те, щоб Тищенко качав губи ботоксом – Черняк
Фото: фейсбук Ігоря Черняка
Ми всі не за те платимо страшу ціну, щоб Микола Тищенко качав губи ботоксом, грошима – правоохоронців та відчував себе царьком – від Чопа до Троєщини. Це все не може і не має так працювати.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: тищенко, черняк;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 11:42;
Кореспондент Ігор Черняк, депутат Харківської міськради, військовий у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми всі не за те платимо страшу ціну, щоб Микола Тищенко качав губи ботоксом, грошима – правоохоронців та відчував себе…".