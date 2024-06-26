Трохи заметушилися – Касьянов про реакцію влади на скандали

Реакція влади на скандали навколо Содоля та Тищенка – це і є найцінніше, що ми побачили за останні три дні. Не заперечуючи повне й абсолютне право верховного головнокомандувача на ухвалення кадрових рішень в армії, і не заперечуючи велике й вічне значення кумівства в нашій політиці, проте варто зауважити, що у високих кабінетах трохи заметушилися.