Трохи заметушилися – Касьянов про реакцію влади на скандали
Реакція влади на скандали навколо Содоля та Тищенка – це і є найцінніше, що ми побачили за останні три дні. Не заперечуючи повне й абсолютне право верховного головнокомандувача на ухвалення кадрових рішень в армії, і не заперечуючи велике й вічне значення кумівства в нашій політиці, проте варто зауважити, що у високих кабінетах трохи заметушилися.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: касьянов, скандал, содоль, тищенко;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 11:17;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Реакція влади на скандали навколо Содоля та Тищенка – це і є найцінніше, що ми побачили за останні три дні.…".