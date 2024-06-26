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Трохи заметушилися – Касьянов про реакцію влади на скандали

Політика 11:17   26.06.2024
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Трохи заметушилися – Касьянов про реакцію влади на скандали

Реакція влади на скандали навколо Содоля та Тищенка – це і є найцінніше, що ми побачили за останні три дні. Не заперечуючи повне й абсолютне право верховного головнокомандувача на ухвалення кадрових рішень в армії, і не заперечуючи велике й вічне значення кумівства в нашій політиці, проте варто зауважити, що у високих кабінетах трохи заметушилися.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 11:17;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Реакція влади на скандали навколо Содоля та Тищенка – це і є найцінніше, що ми побачили за останні три дні.…".