Немного засуетились- Касьянов о реакции власти на скандалы с Содолем и Тищенко
Фото: facebook Юрия Касьянова
Реакция власти на скандалы вокруг Содоля и Тищенко – это и есть самое ценное, что мы увидели за последние три дня. Не оспаривая полное и абсолютное право верховного главнокомандующего на принятие кадровых решений в армии, и не отрицая большого и вечного значения кумовства в нашей политике, однако стоит заметить, что в высоких кабинетах немного засуетились.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: касьянов, скандал, содоль, тищенко;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 11:17;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реакция власти на скандалы вокруг Содоля и Тищенко – это и есть самое ценное, что мы увидели за последние три…".