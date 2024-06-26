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Немного засуетились- Касьянов о реакции власти на скандалы с Содолем и Тищенко

Политика 11:17   26.06.2024
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Немного засуетились- Касьянов о реакции власти на скандалы с Содолем и Тищенко Фото: facebook Юрия Касьянова

Реакция власти на скандалы вокруг Содоля и Тищенко – это и есть самое ценное, что мы увидели за последние три дня. Не оспаривая полное и абсолютное право верховного главнокомандующего на принятие кадровых решений в армии, и не отрицая большого и вечного значения кумовства в нашей политике, однако стоит заметить, что в высоких кабинетах немного засуетились.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реакция власти на скандалы вокруг Содоля и Тищенко – это и есть самое ценное, что мы увидели за последние три…".