Немного засуетились- Касьянов о реакции власти на скандалы с Содолем и Тищенко

Реакция власти на скандалы вокруг Содоля и Тищенко – это и есть самое ценное, что мы увидели за последние три дня. Не оспаривая полное и абсолютное право верховного главнокомандующего на принятие кадровых решений в армии, и не отрицая большого и вечного значения кумовства в нашей политике, однако стоит заметить, что в высоких кабинетах немного засуетились.