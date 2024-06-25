Мы платим страшную цену не за то, чтобы Тищенко качал губы ботоксом — Черняк
Фото: facebook Игоря Черняка
Мы все не за то платим страшную цену, чтобы Николай Тищенко качал губы ботоксом, деньгами — правоохранителей и вел себя царь — от Чопа до Троещины. Это все не может и не должно так работать.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: тищенко, черняк;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 11:42;
Корреспондент Игорь Черняк, депутат Харьковского горсовета, военнослужащий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы все не за то платим страшную цену, чтобы Николай Тищенко качал губы ботоксом, деньгами — правоохранителей и вел себя…".