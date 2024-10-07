Схованка Крупи може забезпечити Мавіками на місяць 70 взводів БПЛА – Бутусов

Одна домашня схованка однієї лікарки МСЕК може забезпечити Мавіками на цілий місяць понад 70 наших батальйонних взводів БПЛА на фронті. І на жаль, це більше, ніж Міністерство оборони України поставило Мавіків на всі ЗСУ за два місяці!.. То може, поки не втрачено Покровськ та Мирноград, одразу провести рейди по усіх державних контролюючих та регулюючих органах не тільки у Хмельницькому, але і в інших містах? У одного МСЕК зібрати на Мавіки Класік, в іншому на Мавіки Про, з третього на Аутели, з четвертого Мавіки-3Т?