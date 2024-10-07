Тайник Крупы может обеспечить Mavic на месяц более 70 взводов БПЛА — Бутусов

Один домашний тайник одного врача МСЭК может обеспечить Mavic на целый месяц более 70 наших батальонных взводов БПЛА на фронте. И к сожалению, это больше, чем Министерство обороны Украины поставило Mavic на все ВСУ за два месяца!.. Так может, пока не потеряны Покровск и Мирноград, сразу провести рейды по всем государственным контролирующим и регулирующим органам не только в Хмельницком, но и других городах? В одном МСЭК собрать на Mavic Classic, в другом на Mavic Pro, с третьего на Autel, с четвертого Mavic 3T?