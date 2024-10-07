Тайник Крупы может обеспечить Mavic на месяц более 70 взводов БПЛА — Бутусов
Один домашний тайник одного врача МСЭК может обеспечить Mavic на целый месяц более 70 наших батальонных взводов БПЛА на фронте. И к сожалению, это больше, чем Министерство обороны Украины поставило Mavic на все ВСУ за два месяца!.. Так может, пока не потеряны Покровск и Мирноград, сразу провести рейды по всем государственным контролирующим и регулирующим органам не только в Хмельницком, но и других городах? В одном МСЭК собрать на Mavic Classic, в другом на Mavic Pro, с третьего на Autel, с четвертого Mavic 3T?
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- Категории: Общество, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: Бутусов, дроны, МСЭК;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 08:31;
Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один домашний тайник одного врача МСЭК может обеспечить Mavic на целый месяц более 70 наших батальонных взводов БПЛА на фронте.…".