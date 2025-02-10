Завжди є сенс звертати увагу, коли Росія розігрує нацистську карту… Рішення адресувати нацистські образи особисто Трампу, порівнявши одне з його основних політичних послань із гітлерівською пропагандою, свідчить про те, що в Москві відчувають певне занепокоєння з приводу того, чого Кремль може очікувати від нової адміністрації США. Якщо Трамп виконає свої погрози чинити тиск на Путіна і почати мирні переговори, це занепокоєння може незабаром перерости у відкриту ворожість. Тоді можна очікувати нових гучних звинувачень Росії в нацизмі, цього разу спрямованих проти Сполучених Штатів… Путін стверджує, що шанує пам’ять про Другу світову війну, але він зробив більше, ніж будь-хто інший, щоб спотворити спадщину цього конфлікту заради власної політичної вигоди.