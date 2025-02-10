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Нужно обращать внимание, когда Россия разыгрывает нацистскую карту — Дикинсон

Мир 12:23   10.02.2025
Питер Дикинсон
научный сотрудник Atlantic Council
Нужно обращать внимание, когда Россия разыгрывает нацистскую карту — Дикинсон Фото: forumkyiv.org

Всегда есть смысл обращать внимание, когда Россия разыгрывает нацистскую карту… Решение адресовать нацистские оскорбления лично Трампу, сравнив одно из его основных политических посланий с гитлеровской пропагандой, свидетельствует о том, что в Москве испытывают определенную обеспокоенность по поводу того, чего Кремль может ожидать от новой администрации. Если Трамп выполнит свои угрозы осуществлять давление на Путина и начать мирные переговоры, это беспокойство может вскоре перерасти в открытую враждебность. Тогда можно ожидать новых громких обвинений от России в нацизме, на этот раз направленных против Соединенных Штатов… Путин утверждает, что чтит память о Второй мировой войне, но он сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы исказить наследие этого конфликта ради собственной политической выгоды.

Автор: Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 12:23;

  • Корреспондент Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всегда есть смысл обращать внимание, когда Россия разыгрывает нацистскую карту… Решение адресовать нацистские оскорбления лично Трампу, сравнив одно из его…".