Про закінчення війни вже не йдеться – Денисенко
Фото: uifuture.org
Головним наслідком Ер-Ріяду стала заява Трампа про те, що “можливо Росія тягне час”… Трамп дуже багато поставив на ці переговори. І тому за логікою, ще деякий час він має пограти з росіянами в цю гру… Якщо нічого не зміниться в позиції росіян (а це практично нереально), залишається два відкритих питання: кого Трамп зробить винним у зриві домовленостей і чи стануться санкції проти Росії після зриву переговорів, якщо винних таки призначать. Про закінчення війни мова вже не йде.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: денисенко, мир, мирные переговоры, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 10:27;
Кореспондент Вадим Денисенко, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головним наслідком Ер-Ріяду стала заява Трампа про те, що “можливо Росія тягне час”… Трамп дуже багато поставив на ці переговори.…".