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Про закінчення війни вже не йдеться – Денисенко

Політика 10:27   26.03.2025
Вадим Денисенко
екснардеп
Про закінчення війни вже не йдеться – Денисенко Фото: uifuture.org

Головним наслідком Ер-Ріяду стала заява Трампа про те, що “можливо Росія тягне час”… Трамп дуже багато поставив на ці переговори. І тому за логікою, ще деякий час він має пограти з росіянами в цю гру… Якщо нічого не зміниться в позиції росіян (а це практично нереально), залишається два відкритих питання: кого Трамп зробить винним у зриві домовленостей і чи стануться санкції проти Росії після зриву переговорів, якщо винних таки призначать. Про закінчення війни мова вже не йде.

Автор: Вадим Денисенко, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 10:27;

  • Кореспондент Вадим Денисенко, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головним наслідком Ер-Ріяду стала заява Трампа про те, що “можливо Росія тягне час”… Трамп дуже багато поставив на ці переговори.…".