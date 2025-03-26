Про закінчення війни вже не йдеться – Денисенко

Головним наслідком Ер-Ріяду стала заява Трампа про те, що “можливо Росія тягне час”… Трамп дуже багато поставив на ці переговори. І тому за логікою, ще деякий час він має пограти з росіянами в цю гру… Якщо нічого не зміниться в позиції росіян (а це практично нереально), залишається два відкритих питання: кого Трамп зробить винним у зриві домовленостей і чи стануться санкції проти Росії після зриву переговорів, якщо винних таки призначать. Про закінчення війни мова вже не йде.