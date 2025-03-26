Об окончании войны речь уже не идет — Денисенко

Главным следствием Эр-Рияда стало заявление Трампа о том, что «возможно, Россия тянет время»… Трамп очень много поставил на эти переговоры. И поэтому по логике еще некоторое время он должен поиграть с россиянами в эту игру… Если ничего не изменится в позиции россиян (а это практически нереально), остается два открытых вопроса: кого Трамп сделает виновным в срыве договоренностей и последуют ли санкции против России после срыва переговоров, если виновных назначат. Об окончании войны речь уже не идет.