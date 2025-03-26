Об окончании войны речь уже не идет — Денисенко
Фото: uifuture.org
Главным следствием Эр-Рияда стало заявление Трампа о том, что «возможно, Россия тянет время»… Трамп очень много поставил на эти переговоры. И поэтому по логике еще некоторое время он должен поиграть с россиянами в эту игру… Если ничего не изменится в позиции россиян (а это практически нереально), остается два открытых вопроса: кого Трамп сделает виновным в срыве договоренностей и последуют ли санкции против России после срыва переговоров, если виновных назначат. Об окончании войны речь уже не идет.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 10:27;
Корреспондент Вадим Денисенко, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главным следствием Эр-Рияда стало заявление Трампа о том, что «возможно, Россия тянет время»… Трамп очень много поставил на эти переговоры.…".