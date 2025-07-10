Трамп не “винайшов велосипед” у зовнішній політиці США – Машовець

Якщо хтось думає, що Трамп у цьому сенсі “винайшов велосипед”, то він помиляється. США діють у зовнішній політиці, особливо стосовно питань “війни та миру”, так ЗАВЖДИ. Достатньо згадати, як саме та яким чином США вступили в обидві світові війни. Принцип цей простий, як двері: “Спочатку Америка, а потім – виграє той, хто їй потрібний і хто їй подобається”. Для тих, хто бажає для себе допомоги з боку Америки залишається лише одне – стати їй ДІЙСНО потрібним. Трамп відрізняється від решти лише тим, що говорить про це прямо та недвозначно, без жодних словесних маскувань, штибу “міжнародної розрядки” чи “необхідності боротися за демократію”.