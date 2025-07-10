Трамп не «изобрел велосипед» во внешней политике США — Машовец

Если кто-то думает, что Трамп «изобрел велосипед», то он ошибается. США действуют во внешней политике, особенно по вопросам «войны и мира», так ВСЕГДА. Достаточно вспомнить, как именно и как США вступили в обе мировые войны. Принцип этот прост как дверь: «Сначала Америка, а потом выигрывает тот, кто ей нужен и кто ей нравится». Для тех, кто желает для себя помощи со стороны Америки остается лишь одно — стать ей действительно нужным. Трамп отличается от остальных лишь тем, что говорит об этом прямо и недвусмысленно, безо всяких словесных маскировок, типа «международной разрядки» или «необходимости бороться за демократию».