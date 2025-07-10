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Трамп не «изобрел велосипед» во внешней политике США — Машовец

Мир 10:42   10.07.2025
Константин Машовец
военный обозреватель
Трамп не «изобрел велосипед» во внешней политике США — Машовец Фото: facebook Константина Машовца

Если кто-то думает, что Трамп «изобрел велосипед», то он ошибается. США действуют во внешней политике, особенно по вопросам «войны и мира», так ВСЕГДА. Достаточно вспомнить, как именно и как США вступили в обе мировые войны. Принцип этот прост как дверь: «Сначала Америка, а потом выигрывает тот, кто ей нужен и кто ей нравится». Для тех, кто желает для себя помощи со стороны Америки остается лишь одно — стать ей действительно нужным. Трамп отличается от остальных лишь тем, что говорит об этом прямо и недвусмысленно, безо всяких словесных маскировок, типа «международной разрядки» или «необходимости бороться за демократию».

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 10:42;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если кто-то думает, что Трамп «изобрел велосипед», то он ошибается. США действуют во внешней политике, особенно по вопросам «войны и…".