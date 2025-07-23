НАБУ та САП працюватимуть – Зеленський
Фото: пресслужба ОПУ
Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди «висять» роками… Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 10:37;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася…".