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НАБУ та САП працюватимуть – Зеленський

Політика 10:37   23.07.2025
Володимир Зеленський
президент України
НАБУ та САП працюватимуть – Зеленський Фото: пресслужба ОПУ

Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди «висять» роками… Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
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Ви читали новину: «НАБУ та САП працюватимуть – Зеленський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 10:37;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася…".