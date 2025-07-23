НАБУ и САП будут работать — Зеленский
Фото: пресс-служба ОПУ
Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания тем, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Дела, которые лежали, должны расследоваться. Годами бежавшие из Украины чиновники почему-то спокойно живут за границей – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды «висят» годами… Важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 10:37;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость…".