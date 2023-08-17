Их поменяли в роддоме. Как индеец и украинец оказались в чужих семьях

В 1955 году больница Манитобы отправила украинца Ричарда Бове и индейца Эдди Амброуза домой не с их семьями. После того, как тесты ДНК обнаружили ошибку, оба хотят объяснений и компенсации, рассказывает издание The Globe and Mail.

Однажды зимним вечером 2020 года Ричард Бове и его жена изучали онлайн-результаты генеалогического набора ДНК.

«Они облажались», — сказал господин Бове, сидя за кухонным столом в своем доме в стиле ранчо в Британской Колумбии.

Согласно тесту, он был украинцем, поляком и евреем. Мистер Бове был ошеломлен – он вырос в поселении метисов на берегу озера Манитоба, и его взяли на воспитание в возрасте восьми или девяти лет. Набор для определения ДНК был подарком от его старшей дочери, чтобы помочь мистеру Бове узнать больше о своих корнях, в частности о своем отце-французе, который умер, когда ребенку было 3 года. Но здесь перед ним был список имен и национальностей, которые, по его мнению, были чужими.

Это была тайна, но его семья всегда была полна тайн, и вскоре Бове вернулся к своей привычной жизни – глубоководному отлову палтуса и черной трески – и не задумывался об истории с ДНК-тестом.

Пока спустя два года незнакомец не предоставил ему кусочек пазла, об отсутствии которого он даже не догадывался. Эвелин Стоки решила также воспользоваться ДНК-тестом для определения предков и она была поражена, узнав, что у нее есть чистокровный брат, живущий в Британской Колумбии. Через сайт она отправила ему сообщение. «Ты указан как мой брат», — написала Стоки. — Где ты родился и когда твой день рождения?»

Шокирующая правда начала открываться. У г-жи Стоки был младший брат по имени Эдди Амброуз, случайно имевший день рождения с господином Бове 28 июня 1955 года. Оба мужчины родились в одной больнице в Арборге, фермерском городке примерно в 100 км к северу от Виннипега.

Прошлым летом дополнительное медицинское исследование ДНК подтвердило, что мистер Бове все-таки не был ребенком-метисом, усыновленным Камиллой и Лоретом Бове: его подменили в роддоме после рождения.

В настоящее время этот случай стал третьей известной ошибкой в роддоме в Манитобе и пятой в Канаде.

А для этих двух мужчин ощущение несправедливости растет с каждым днем.

Господин Бове вырос в окружении, как он называет, «хороших людей» в исторической общине метисов Сен-Лорана, но он также столкнулся с трудностями из-за деструктивной политики колониального правительства.



Его принудительно забрали от родных, когда правительство разрешило органам защиты детей изымать детей коренного населения из их семей и отдавать на усыновление в белые семьи.

Самым страшным был день, когда пришли государственные работники. Мистеру Бове было восемь или девять лет, когда они вошли в деревянный дом, где жили и его братья и сестры. Мужчины собрали детей. Его следующее воспоминание – это как его отводят в розовую комнату, где приемные родители выбирали его братьев и сестер, словно они «выбирали щенков».

Бове сменил несколько приемных семей, прежде чем попал в любящую. Его биологические сестры требуют ответа от правительства Манитобы.

«Кому-то просто было безразлично или кто-то сделал это намеренно?» – говорит Майя Амброуз, дипломированная медсестра на пенсии, живущая в Кортне, Британская Колумбия.

Так же и господин Амброуз, попавший в украинскую семью, пытается восстановить историческую справедливость и хочет присоединиться к Федерации метисов Манитобы.

Мистер Амброуз не поверил, когда узнал о путанице в роддоме. Это открытие повергло его в шок.

– Нет, – сказал он. — Я Амброуз».

Он всегда гордился своей фамилией. Его любимые родители, Джеймс и Кэтлин Амброуз, руководили процветающей животноводческой фермой, почтой и универсальным магазином в поселке Рембрандт, примерно в 100 км от места, где жил их биологический сын.

Мистер Амброуз был самым маленьким сыном рядом с тремя старшими сестрами, выращенными в мире, полном любви. С теплотой он вспоминает, как отец водил его на пикники, читал ему перед сном и пел украинские народные песни.

Он провел свое детство, работая вместе с отцом, водил трактор и вытаскивал деревья из зарослей. Отец любил своего единственного мальчика, и мистер Амброуз помнит, как заглядывал в магазин, чтобы нарезать себе толстыми ломтиками мяса и хлеба, когда захочется.

Он не видел ни сходства своего отца с мистером Бове. Но все же согласился на медицинскую экспертизу ДНК.

Мистер Бове удивился, впервые увидев фотографию своей родной матери. Ее длинное тонкое лицо и квадратный подбородок были такими же, как и его собственные. «Вау, будто ты надел усы той женщине, и она выглядела бы так же, как я сейчас», — вспоминал он.

Когда мужчины впервые разговаривали по телефону, оба сказали, что у них было ощущение, что они встречались много лет назад. «Это Эдди Амброуз?. Я не думаю, что вы помните меня, но мы встречались очень давно. Это был 1955 год, и мы лежали бок о бок на кровати», — сказал Бове. Мужчины засмеялись. А потом они разговаривали часами, вспоминая жизнь, которую каждый должен прожить.

Новые отношения также обнаружили странную схему случайностей, через которые биологические братья и сестры снова и снова пересекались в жизни. Что это такое, задумались мужчины? Какая сила побудила их всю жизнь вращаться вблизи друг от друга, от Манитобы до Британской Колумбии, прежде чем наука соединила их навсегда?

«Это странно», — сказал господин Бове, осознав, что в юности он ловил рыбу вместе с одной из своих биологических сестер и заказывал пиво в пабе, где она работала. «Есть что-то во Вселенной, чего мы не понимаем, что пыталось сблизить нас».

Сегодня мистер Амброуз носит вышитое вручную ожерелье и плетет свои ожерелья, чтобы узнать больше о культуре метисов.