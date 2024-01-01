Алария, Василиса, Леон – редкие имена, которые давали младенцам на Харьковщине

Министерство юстиции предоставило перечень редких имен новорожденных детей на Харьковщине, которые давали в течение 2023 года, сообщило издание «Главком».

В Харьковской области среди редких имен, которые давали новорожденным, были: Алария, Анджелина, Василина, Эмилия, Эмма, Евангелина, Егяна, Эрика (женские имена);

Алеан, Амир, Елисей, Леон, Моисей, Тадей, Шамиль (мужские имена).

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