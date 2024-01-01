Алария, Василиса, Леон – редкие имена, которые давали младенцам на Харьковщине
Министерство юстиции предоставило перечень редких имен новорожденных детей на Харьковщине, которые давали в течение 2023 года, сообщило издание «Главком».
В Харьковской области среди редких имен, которые давали новорожденным, были: Алария, Анджелина, Василина, Эмилия, Эмма, Евангелина, Егяна, Эрика (женские имена);
Алеан, Амир, Елисей, Леон, Моисей, Тадей, Шамиль (мужские имена).
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: девочка, имя, мальчик, министерство юстиции, младенец, новорожденный, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 13:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство юстиции предоставило перечень редких имен новорожденных детей на Харьковщине, которые давали в течение 2023 года, сообщило издание «Главком». ".