Аларія, Василина і Леон – рідкісні імена, які давали немовлятам на Харківщині
Міністерство юстиції надало перелік рідкісних імен новонароджених дітей на Харківщині, які давали упродовж 2023 року, повідомило видання «Главком».
У Харківській області серед імен, які давали новонародженим, були: Аларія, Анджеліна, Василина, Емілія, Емма, Євангеліна, Єгяна, Єріка (жіночі імена);
Алєан, Амір, Єлісей, Леон, Моїсей, Тадей, Шаміль (чоловічі імена).
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: девочка, имя, мальчик, министерство юстиции, младенец, новорожденный, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 13:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство юстиції надало перелік рідкісних імен новонароджених дітей на Харківщині, які давали упродовж 2023 року, повідомило видання «Главком».".