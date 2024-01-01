Live
  • Пн 01.01.2024
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 38
  • EUR 42

Аларія, Василина і Леон – рідкісні імена, які давали немовлятам на Харківщині

Суспільство 13:56   01.01.2024
Оксана Якушко
Аларія, Василина і Леон – рідкісні імена, які давали немовлятам на Харківщині

Міністерство юстиції надало перелік рідкісних імен новонароджених дітей на Харківщині, які давали упродовж 2023 року, повідомило видання «Главком».

У Харківській області серед імен, які давали новонародженим, були: Аларія, Анджеліна, Василина, Емілія, Емма, Євангеліна, Єгяна, Єріка (жіночі імена);

Алєан, Амір, Єлісей, Леон, Моїсей, Тадей, Шаміль (чоловічі імена).

Читайте також: Які імена обирали батьки на Харківщині цього року для новонароджених

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 1.01: фронт, обстріли та феєрверк у парку на Новий рік
Головні новини Харкова 1.01: фронт, обстріли та феєрверк у парку на Новий рік
01.01.2024, 14:28
Росіяни бомбардували Іванівку і штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб
Росіяни бомбардували Іванівку і штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб
01.01.2024, 09:07
Підлітка виписали: Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару
Підлітка виписали: Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару
01.01.2024, 14:15
Аларія, Василина і Леон – рідкісні імена, які давали немовлятам на Харківщині
Аларія, Василина і Леон – рідкісні імена, які давали немовлятам на Харківщині
01.01.2024, 13:56
Завтра тролейбуси змінять маршрут у Харкові на Салтівці
Завтра тролейбуси змінять маршрут у Харкові на Салтівці
01.01.2024, 13:21
Салют влаштували у парку Харкова у новорічну ніч
Салют влаштували у парку Харкова у новорічну ніч
01.01.2024, 12:16

Новини за темою:

14:20
17-річну дівчинку з ТРЦ у Харкові забирала поліція
17:52
Судитимуть окупанта, який побив чоловіка за відмову продати 3-річну доньку
13:53
Посварилася з батьками й пішла з дому: у Харкові шукали 12-річну дівчинку
18:29
У Харкові ввечері везли дитину в лікарню в супроводі копів (відео)
10:46
Втекла з дому після сварки з батьком: у Харкові кілька годин шукали дівчинку

Ви читали новину: «Аларія, Василина і Леон – рідкісні імена, які давали немовлятам на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 13:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство юстиції надало перелік рідкісних імен новонароджених дітей на Харківщині, які давали упродовж 2023 року, повідомило видання «Главком».".