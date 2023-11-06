Детский сад «Анна Франк» переименуют в Германии по требованию мигрантов

Детский сад «Анна Франк» уже несколько поколений присматривает за детьми в маленьком городке Тангерхютте. Теперь имя, посвященное памяти убитой нацистами еврейской девочки, удалят по требованию родителей-мигрантов, пишет Apollo News.

Детский сад «Анна Франк» в Саксонии-Анхальт внезапно оказался в центре местного скандала. Детский сад, который уже несколько поколений, с 1970 года, присматривает за детьми в маленьком городке Тангерхютте и носит имя знаменитой еврейской девочки, убитой нацистами во время Второй Мировой войны, скоро будет называться «Исследователь мира». Многие местные жители, этнические немцы, недовольны переименованием – особенно на фоне разгорающейся сейчас ненависти к евреям в Германии.

Но консультативный совет детского сада полон решимости реализовать эти планы. Желание удалить имя Анны Франк, умершей в концлагере в 15 лет, исходит от родителей-мигрантов, говорит начальница детского сада. Говорят, что родители-мигранты не знают, что делать с этим именем. А ответственное лицо утверждает, что это имя тоже сложно объяснить детям.

Инициатива «Miteinander eV» противоречит этому: «Существуют хорошие и проверенные образовательные концепции для донесения темы жизни Анны Франк до детей и молодежи, которые работают с современной исторической судьбой в соответствующей возрасту и адекватной форме», — поясняет ассоциация. Изменение названия детского сада «посылает неправильный сигнал в период роста антисемитизма. Особенно сейчас необходимо обеспечить высокий уровень чувствительности к последствиям символического переименования».

Городские власти, похоже, не тронуты этой критикой: смена названия идет рука об руку с новой концепцией, которая также направлена на «разнообразие» детей, говорит Андреас Бром, мэр города. И имя «Анна Франк» уже не соответствует новому многообразию. Желание многих родителей переименовать детский сад имеет «больший вес по сравнению с глобальной политической ситуацией», заявил беспартийный Андреас Бром.