Дитячий садок «Анна Франк» перейменують у Німеччині на вимогу мігрантів
Дитячий садок «Анна Франк» вже кілька поколінь доглядає дітей у маленькому містечку Тангерхютті. Тепер ім’я, присвячене пам’яті вбитої нацистами єврейської дівчинки, буде видалено на вимогу батьків-мігрантів, пише Apollo News.
Дитячий садок «Анна Франк» у Саксонії-Анхальт раптово опинився у центрі місцевого скандалу. Дитячий садок, який уже кілька поколінь, із 1970 року, наглядає за дітьми в маленькому містечку Тангерхютті і носить ім’я знаменитої єврейської дівчинки, вбитої нацистами під час Другої Світової війни, незабаром називатиметься «Дослідник світу». Багато місцевих жителів, етнічні німці, незадоволені перейменуванням – особливо на тлі ненависті до євреїв у Німеччині.
Але консультативна рада дитячого садка сповнена рішучості реалізувати ці плани. Бажання видалити ім’я Анни Франк, яка померла в концтаборі у 15 років, походить від батьків-мігрантів, каже начальниця дитячого садка. Кажуть, що батьки-мігранти не знають, що робити із цим ім’ям. А відповідальна особа стверджує, що це ім’я також важко пояснити дітям.
Ініціатива «Miteinander eV» суперечить цьому: «Існують гарні та перевірені освітні концепції для донесення теми життя Анни Франк до дітей та молоді, які працюють із сучасною історичною долею у відповідній віку та адекватній формі», – пояснює асоціація. Зміна назви дитячого садка «надсилає неправильний сигнал у період зростання антисемітизму. Особливо зараз необхідно забезпечити високий рівень чутливості до наслідків символічного перейменування.
Міська влада, схоже, не зачеплена цією критикою: зміна назви йде пліч-о-пліч з новою концепцією, яка також спрямована на «різноманітність» дітей, каже Андреас Бром, мер міста. І ім’я «Анна Франк» вже не відповідає новому різноманіттю. Бажання багатьох батьків перейменувати дитячий садок має «більшу вагу в порівнянні з глобальною політичною ситуацією», заявив безпартійний Андреас Бром.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: Анна Франк, антисемитизм, германия, дети, детский сад, евреи, исламисты, мигранты, мусульмане, Саксония-Анхальт;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 16:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дитячий садок «Анна Франк» вже кілька поколінь доглядає дітей у маленькому містечку Тангерхютті. Тепер ім’я, присвячене пам’яті вбитої нацистами єврейської дівчинки, буде видалено на вимогу батьків-мігрантів, пише Apollo News.".