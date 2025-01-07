Леся Никитюк выходит замуж: кто стал избранником ведущей
37-летняя Леся Никитюк приняла предложение руки и сердца, находясь на отдыхе в Карпатах. Фото обручального кольца она опубликовала в Instagram.
«Тут и не откажешь», — подписала снимок звезда украинского ТВ.
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Своего избранника все в том же Instagram ведущая «Le Маршрутка» и «Орла и решки» впервые показала минувшей осенью. Это военный Дмитрий Бабчук. Как выяснили СМИ, жених младше Леси Никитюк на девять лет — сейчас ему 28. Пару познакомил военный медик Асан Исенаджиев.
Бабчук, как и его невеста, активен в соцсетях. Из его аккаунта в Instagram известно, что он служит в ВСУ. Подробности о том, в каком роде войск и на каком направлении, не известны. Бабчук не скрывает, что служит в ВСУ уже восемь лет и в свое время участвовал в АТО, пишет ТСН. Журналисты нашли в соцсетях мужчины фото, на котором он участвует в тренировке боевых водолазов из отряда спецназначения.
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Параллельно со службой и ведением соцсетей Бабчук развивает собственный бренд одежды.
В Instagram Никитюк уже поздравили многие украинские звезды, в том числе Ольга Сумская, Юрий Горбунов, Тарас Цымбалюк и Вера Брежнева.
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- Категории: Культура, Украина; Теги: предложение, свадьба, телевидение;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летняя Леся Никитюк приняла предложение руки и сердца, находясь на отдыхе в Карпатах. Фото обручального кольца она опубликовала в Instagram".