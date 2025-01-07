Леся Никитюк выходит замуж: кто стал избранником ведущей

37-летняя Леся Никитюк приняла предложение руки и сердца, находясь на отдыхе в Карпатах. Фото обручального кольца она опубликовала в Instagram.

«Тут и не откажешь», — подписала снимок звезда украинского ТВ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Своего избранника все в том же Instagram ведущая «Le Маршрутка» и «Орла и решки» впервые показала минувшей осенью. Это военный Дмитрий Бабчук. Как выяснили СМИ, жених младше Леси Никитюк на девять лет — сейчас ему 28. Пару познакомил военный медик Асан Исенаджиев.

Бабчук, как и его невеста, активен в соцсетях. Из его аккаунта в Instagram известно, что он служит в ВСУ. Подробности о том, в каком роде войск и на каком направлении, не известны. Бабчук не скрывает, что служит в ВСУ уже восемь лет и в свое время участвовал в АТО, пишет ТСН. Журналисты нашли в соцсетях мужчины фото, на котором он участвует в тренировке боевых водолазов из отряда спецназначения.

Параллельно со службой и ведением соцсетей Бабчук развивает собственный бренд одежды.

В Instagram Никитюк уже поздравили многие украинские звезды, в том числе Ольга Сумская, Юрий Горбунов, Тарас Цымбалюк и Вера Брежнева.