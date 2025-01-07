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Леся Нікітюк виходить заміж: хто став обранцем ведучої

Культура 08:45   07.01.2025
Оксана Горун
Леся Нікітюк виходить заміж: хто став обранцем ведучої Фото: Леся Нікітюк/Інстаграм

37-річна Леся Нікітюк прийняла пропозицію руки та серця, перебуваючи на відпочинку в Карпатах. Фото обручки вона опублікувала в інстаграмі.

“Тут і не відмовиш”, – підписала знімок зірка українського ТБ.

 

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Публікація від Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Свого обранця все в тому ж інстаграмі ведуча “Le Маршрутка” та “Орла та решки” вперше показала минулої осені. Це військовий Дмитро Бабчук. Як з’ясували ЗМІ, наречений молодший за Лесю Нікітюк на дев’ять років – зараз йому 28. Пару познайомив військовий медик Асан Ісенаджиєв.

Бабчук, як і його наречена, активний у соцмережах. З його облікового запису в інстаграмі відомо, що він служить у ЗСУ. Подробиці про те, в якому роді військ та на якому напрямку, не відомі. Бабчук не приховує, що служить у ВСУ вже вісім років і свого часу брав участь в АТО, пише ТСН. Журналісти знайшли в соцмережах чоловіка фото, на якому він бере участь у тренуванні бойових водолазів із загону спецпризначення.

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Паралельно зі службою та веденням соцмереж Бабчук розвиває власний бренд одягу.

В інстаграмі Нікітюк уже привітали багато українських зірок, у тому числі Ольга Сумська, Юрій Горбунов, Тарас Цимбалюк та Віра Брежнєва.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 08:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річна Леся Нікітюк прийняла пропозицію руки та серця, перебуваючи на відпочинку в Карпатах. Фото обручки вона опублікувала в інстаграмі".