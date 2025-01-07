Леся Нікітюк виходить заміж: хто став обранцем ведучої
37-річна Леся Нікітюк прийняла пропозицію руки та серця, перебуваючи на відпочинку в Карпатах. Фото обручки вона опублікувала в інстаграмі.
“Тут і не відмовиш”, – підписала знімок зірка українського ТБ.
Подивитися цю публікацію в Instagram
Свого обранця все в тому ж інстаграмі ведуча “Le Маршрутка” та “Орла та решки” вперше показала минулої осені. Це військовий Дмитро Бабчук. Як з’ясували ЗМІ, наречений молодший за Лесю Нікітюк на дев’ять років – зараз йому 28. Пару познайомив військовий медик Асан Ісенаджиєв.
Бабчук, як і його наречена, активний у соцмережах. З його облікового запису в інстаграмі відомо, що він служить у ЗСУ. Подробиці про те, в якому роді військ та на якому напрямку, не відомі. Бабчук не приховує, що служить у ВСУ вже вісім років і свого часу брав участь в АТО, пише ТСН. Журналісти знайшли в соцмережах чоловіка фото, на якому він бере участь у тренуванні бойових водолазів із загону спецпризначення.
Читайте також: Леся Нікітюк показала фото на тлі руїн Салтівки та розповіла, навіщо приїжджала
Паралельно зі службою та веденням соцмереж Бабчук розвиває власний бренд одягу.
В інстаграмі Нікітюк уже привітали багато українських зірок, у тому числі Ольга Сумська, Юрій Горбунов, Тарас Цимбалюк та Віра Брежнєва.
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Україна; Теги: предложение, свадьба, телевидение;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Леся Нікітюк виходить заміж: хто став обранцем ведучої»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річна Леся Нікітюк прийняла пропозицію руки та серця, перебуваючи на відпочинку в Карпатах. Фото обручки вона опублікувала в інстаграмі".