Порошенко предлагает ввести военное положение на 30 дней

Если Верховная Рада поддержит Президента, то военное положение начнется 28 ноября в 9:00.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести военное предложение на 30 дней, а не на 60 дней, как планировалось ранее. Об этом заявил президент в ходе брифинга.

“Я буду предлагать ввести военное положение на 30 дней. Оно завершится в середине декабря. Я внесу в Раду в начале декабря проект о дате выборов. Они должны состояться 31 марта 2019 года”, – сказал Порошенко.