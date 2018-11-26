Порошенко предлагает ввести военное положение на 30 дней
Если Верховная Рада поддержит Президента, то военное положение начнется 28 ноября в 9:00.
Президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести военное предложение на 30 дней, а не на 60 дней, как планировалось ранее. Об этом заявил президент в ходе брифинга.
“Я буду предлагать ввести военное положение на 30 дней. Оно завершится в середине декабря. Я внесу в Раду в начале декабря проект о дате выборов. Они должны состояться 31 марта 2019 года”, – сказал Порошенко.
По его словам, Указ президента о военном положении касается главным образом различных военных мероприятий, которые в случае вторжения позволит быстро мобилизовать все ресурсы.
“Введение военного положения не предусматривает мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан или внедрением цензуры. Надеюсь, что и политики, и СМИ будут действовать ответственно и не атаковать Украину тезисами, одолженные у российских пропагандистов”, – заявил Порошенко.
Как сообщалось ранее, в 16:00 депутаты ВР начали заседание касательно введения военного положения в стране.