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Военное положение не повлияет на футбол в Украине – УЕФА

Мир 26 ноября, 21:01 321 Анастасия Деева
Военное положение не повлияет на футбол в Украине – УЕФА

УЕФА не видит причин отменять или переносить матч футбольной Лиги Европы “Ворскла”  – “Арсенал”.

УЕФА подтвердил, что поединок 5 тура Лиги Европы “Ворскла” – “Арсенал” пройдет, как и планировалось, в Полтаве на стадионе Ворскла имени Бутовского. УЕФА заявил, что не собирается менять время и место проведения матча  даже несмотря на вероятность введения в Украине режима военного положения.

«Мы подтверждаем, что матч пройдет в запланированный день и время», – гласит заявление УЕФА, сообщает sport.ua.

Поединок запланирован на четверг, 29 ноября, в Полтаве. При этом днем ранее чартер с футболистами “Арсенала” должен прилететь из Лондона в Харьков. Из Харькова в Полтаву “Арсенал” поедет на автобусе.

“Как и во всех матчах Лиги Европы УЕФА все необходимые меры безопасности будут приняты клубом-хозяином и местными органами власти, чтобы обеспечить безопасность и уверенность болельщиков”, – говорится в сообщении УЕФА.

Домашние матчи еврокубков еще предстоит провести “Шахтеру” (12 декабря) и “Динамо” (13 декабря).

Как сообщалось ранее, Порошенко предлагает ввести военное положение на 30 дней.

Автор: Анастасия Деева

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