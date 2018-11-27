Live
  • Вторник 27.11.2018
  • Харьков -2°С
  • USD 27.9
  • EUR 31.7
Какие ограничения могут быть введены в Украине на время военного положения
Общество 26 ноября, 09:02 11910

Харьковчан просят не поддаваться панике

Общество 27 ноября, 12:48 520 Сергей Барков
Харьковчан просят не поддаваться панике

Город обеспечен продуктами питания в полном объеме, и перебоев с их поставками нет.

Перебоев в движении транспорта также нет. Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, – передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Он призвал харьковчан не поддаваться панике и не создавать ажиотаж в городе в связи с введением военного положения.

Игорь Терехов: “Все банки, обменные пункты и финансовые учреждения, а также подразделения Пенсионного фонда работают стабильно, и все социальные выплаты будут осуществляться в полном объеме”.

По словам Игоря Терехова, введение в Украине военного положения не повлияет на работу коммунальных служб, предприятий и финансовых учреждений Харькова.

Ранее харьковский губернатор пообещала найти баланс между безопасностью и соблюдением прав и свобод граждан.

Юлия Светличная: “…Согласно принятому решению будем принимать коррективы в региональное развитие. От себя могу добавить, что мы найдем баланс между действиями, которые обеспечат безопасность и соблюдение прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Украины”.

Напомним, что 26 ноября в Украине ввели военное положение. Верховная Рада одобрила указ президента Украины “О введении военного положения в Украине”. За соответствующее решение проголосовали 276 нардепов. Военное положение будет действовать с 9:00 28 ноября по 25 декабря 2018 года.

Действие указа касается не всей территории Украины, а только некоторых областей, которые граничат с Россией и непризнанным Приднестровьем. Это Винницкая, Луганская, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и внутренние воды Азово-Керченского пролива.

Автор: Сергей Барков

Новости по теме:

27 ноября, 13:59 153
В Харькове не отменят массовые празднества на Новый Год и Рождество
27 ноября, 13:31 189
Скажется ли военное положение на гривне, экономике и благосостоянии украинцев?
27 ноября, 11:03 550
Военное положение пока не ограничивает экономическую деятельность на всей территории Украины
27 ноября, 10:44 295
Военное положение: органы соцзащиты будут работать в штатном режиме
27 ноября, 09:43 8832
Харьковский губернатор пообещала найти баланс между безопасностью и соблюдением прав и свобод граждан

Популярное видео

В Харькове показали постановку Малого Театра Марионеток «Вертеп»
4 января, 20:49 50496
В Харькове показали постановку Малого Театра Марионеток «Вертеп»
Оформление льготных единых электронных билетов в Харькове. Анкету можно заполнить онлайн
11 января, 17:19 24049
Оформление льготных единых электронных билетов в Харькове. Анкету можно заполнить онлайн
В Харькове прошли показы некоммерческого кино
11 января, 18:47 18997
В Харькове прошли показы некоммерческого кино
На площади Свободы прошла акция «Полиция для детей»
12 января, 14:11 18746
На площади Свободы прошла акция «Полиция для детей»
На Харьковщине циркулируют два штамма гриппа – А и В
12 января, 19:12 16068
На Харьковщине циркулируют два штамма гриппа – А и В
Очевидцы ДТП на Сумской сообщили в суде новые подробности
24 апреля, 18:51 12198
Очевидцы ДТП на Сумской сообщили в суде новые подробности
Новые рейсы в харьковском аэропорту
13 февраля, 19:32 10586
Новые рейсы в харьковском аэропорту
Харьковский пенсионер создал в своем дворе сказочный городок
4 июня, 19:03 10301
Харьковский пенсионер создал в своем дворе сказочный городок
Изменения в правилах назначения субсидий на оплату ЖКУ
30 мая, 19:42 10134
Изменения в правилах назначения субсидий на оплату ЖКУ
Как харьковские выпускники купаются в фонтанах
25 мая, 19:26 9673
Как харьковские выпускники купаются в фонтанах
Соцопрос в преддверии выборов президента: рейтинг партий
26 июля, 15:33 6296
Соцопрос в преддверии выборов президента: рейтинг партий
Машиностроительный завод «ФЭД» посетила глава ХОГА
12 июля, 19:08 5472
Машиностроительный завод «ФЭД» посетила глава ХОГА
Информационно-аналитическая программа «Насправді» Объектив-позиция Спортивный интерес На здоровье Бардачок Технотека
×

Tакже вы можете позвонить в редакцию по телефонам (057) 763-12-12, 763-14-14 или отправить письмо.