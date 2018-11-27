Харьковчан просят не поддаваться панике

Город обеспечен продуктами питания в полном объеме, и перебоев с их поставками нет.

Перебоев в движении транспорта также нет. Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, – передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Он призвал харьковчан не поддаваться панике и не создавать ажиотаж в городе в связи с введением военного положения.

Игорь Терехов: “Все банки, обменные пункты и финансовые учреждения, а также подразделения Пенсионного фонда работают стабильно, и все социальные выплаты будут осуществляться в полном объеме”.

По словам Игоря Терехова, введение в Украине военного положения не повлияет на работу коммунальных служб, предприятий и финансовых учреждений Харькова.

Ранее харьковский губернатор пообещала найти баланс между безопасностью и соблюдением прав и свобод граждан.

Юлия Светличная: “…Согласно принятому решению будем принимать коррективы в региональное развитие. От себя могу добавить, что мы найдем баланс между действиями, которые обеспечат безопасность и соблюдение прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Украины”.

Напомним, что 26 ноября в Украине ввели военное положение. Верховная Рада одобрила указ президента Украины “О введении военного положения в Украине”. За соответствующее решение проголосовали 276 нардепов. Военное положение будет действовать с 9:00 28 ноября по 25 декабря 2018 года.

Действие указа касается не всей территории Украины, а только некоторых областей, которые граничат с Россией и непризнанным Приднестровьем. Это Винницкая, Луганская, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и внутренние воды Азово-Керченского пролива.