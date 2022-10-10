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Для безопасности детей: школы и вузы Белгородщины отправили на «дистанционку»

Общество 19:28   10.10.2022
Елена Нагорная
Для безопасности детей: школы и вузы Белгородщины отправили на «дистанционку»

В Белгородской области, граничащей с Харьковщиной, отправили на дистанционное обучение все школы, колледжи и вузы, при этом детсады будут работать в режиме дежурных групп.

Об этом заявил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков в день самого массированного с начала полномасштабной войны ракетного удара по Украине.

«Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем все, чтобы наши дети находились в безопасных условиях», — заявил Гладков.

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Как сообщил в эфире телемарафона спикер Минобороны Александр Мотузяник, сегодня армия РФ запустила по Украине 84 ракеты и применила 24 беспилотника, 13 из которых — дроны-камикадзе Shahed-126. Силы ПВО Украины уничтожили 56 воздушных целей — 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников.

Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 19:28;

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