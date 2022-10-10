Для безпеки дітей: школи та виші Бєлгородщини відправили на “дистанційку”

У Бєлгородській області, що межує з Харківщиною, відправили на дистанційне навчання всі школи, коледжі та виші, при цьому дитсадки працюватимуть у режимі чергових груп.

Про це заявив губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков у день наймасовішого з початку повномасштабної війни ракетного удару по Україні.

“Я сподіваюся, ви всі, шановні дорослі, шановні батьки та шановні вчителі, погодитеся, що безпека наших дітей – це головне, що має хвилювати кожного дорослого. Тому робимо все, щоб наші діти перебували в безпечних умовах”, – заявив Гладков.

Як повідомив в етері телемарафону речник Міноборони Олександр Мотузяник, сьогодні армія РФ запустила по Україні 84 ракети і застосувала 24 безпілотники, 13 з яких – дрони-камікадзе Shahed-126. Сили ППО України знищили 56 повітряних цілей – 43 крилаті ракети та 13 безпілотників.