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Для безпеки дітей: школи та виші Бєлгородщини відправили на “дистанційку”

Політика 19:28   10.10.2022
Олена Нагорна
Для безпеки дітей: школи та виші Бєлгородщини відправили на “дистанційку”

У Бєлгородській області, що межує з Харківщиною, відправили на дистанційне навчання всі школи, коледжі та виші, при цьому дитсадки працюватимуть у режимі чергових груп.

Про це заявив губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков у день наймасовішого з початку повномасштабної війни ракетного удару по Україні.

“Я сподіваюся, ви всі, шановні дорослі, шановні батьки та шановні вчителі, погодитеся, що безпека наших дітей – це головне, що має хвилювати кожного дорослого. Тому робимо все, щоб наші діти перебували в безпечних умовах”, – заявив Гладков.

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Як повідомив в етері телемарафону речник Міноборони Олександр Мотузяник, сьогодні армія РФ запустила по Україні 84 ракети і застосувала 24 безпілотники, 13 з яких – дрони-камікадзе Shahed-126. Сили ППО України знищили 56 повітряних цілей – 43 крилаті ракети та 13 безпілотників.

Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 19:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для безпеки дітей: школи та виші Бєлгородщини відправили на “дистанційку”".