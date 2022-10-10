Для безпеки дітей: школи та виші Бєлгородщини відправили на “дистанційку”
У Бєлгородській області, що межує з Харківщиною, відправили на дистанційне навчання всі школи, коледжі та виші, при цьому дитсадки працюватимуть у режимі чергових груп.
Про це заявив губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков у день наймасовішого з початку повномасштабної війни ракетного удару по Україні.
“Я сподіваюся, ви всі, шановні дорослі, шановні батьки та шановні вчителі, погодитеся, що безпека наших дітей – це головне, що має хвилювати кожного дорослого. Тому робимо все, щоб наші діти перебували в безпечних умовах”, – заявив Гладков.
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Як повідомив в етері телемарафону речник Міноборони Олександр Мотузяник, сьогодні армія РФ запустила по Україні 84 ракети і застосувала 24 безпілотники, 13 з яких – дрони-камікадзе Shahed-126. Сили ППО України знищили 56 повітряних цілей – 43 крилаті ракети та 13 безпілотників.Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: Бєлгород, вузы, дистанционка, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 19:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для безпеки дітей: школи та виші Бєлгородщини відправили на “дистанційку”".