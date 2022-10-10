Как будет работать метро в Харькове 11 октября

Планируется, что метро в Харькове, завтра, 11 октября, будет работать по графику и перевозить пассажиров с 6:30.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь метрополитена, советник Харьковского городского головы Вячеслав Хитрин.

Как сообщил в эфире национального марафона глава ОВА Олег Синегубов, сегодня враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. Критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения». Из-за отсуствия электроэнергии в Харькове не работал электротранспорт — троллейбусные и трамвайные маршруты компенсировали автобусными, а метрополитен использовался как укрытие.

По состоянию на 19:30 в Харькове оставался обесточенным лишь частично Шевченковский район, тогда в области все потребители были уже со светом.