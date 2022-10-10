Як працюватиме метро в Харкові 11 жовтня
Планується, що метро у Харкові, завтра, 11 жовтня, працюватиме за графіком та перевозитиме пасажирів з 6:30.
Про це повідомив журналістам речник метрополітену, радник Харківського міського голови В’ячеслав Хитрін.
Як розповів в етері національного марафону голова ОВА Олег Синєгубов, сьогодні ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. Критична енергетична інфраструктура отримала «значні пошкодження». Через відсутність електроенергії в Харкові не працював електротранспорт – тролейбусні та трамвайні маршрути компенсували автобусними, а метрополітен використовувався як укриття.
Станом на 19:30 у Харкові залишався знеструмленим лише частково Шевченківський район, тоді як в області усі споживачі були вже зі світлом.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, работа, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 21:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як працюватиме метро в Харкові 11 жовтня".