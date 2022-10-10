Як працюватиме метро в Харкові 11 жовтня

Планується, що метро у Харкові, завтра, 11 жовтня, працюватиме за графіком та перевозитиме пасажирів з 6:30.

Про це повідомив журналістам речник метрополітену, радник Харківського міського голови В’ячеслав Хитрін.

Як розповів в етері національного марафону голова ОВА Олег Синєгубов, сьогодні ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. Критична енергетична інфраструктура отримала «значні пошкодження». Через відсутність електроенергії в Харкові не працював електротранспорт – тролейбусні та трамвайні маршрути компенсували автобусними, а метрополітен використовувався як укриття.

Станом на 19:30 у Харкові залишався знеструмленим лише частково Шевченківський район, тоді як в області усі споживачі були вже зі світлом.