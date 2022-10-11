Синегубов призвал жителей Харьковщины быть в укрытиях
На территории Украины оглашена масштабная воздушная тревога. Глава ХОВА Олег Синегубов просит харьковчан ее не игнорировать.
«Обращаемся к жителям Харьковщины: не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях!» — написал Синегубов в telegram.
На данный момент воздушная тревога звучит в большинстве областей Украины. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул ранее предупредил о запуске ракет из Каспия.
Читайте также: Боевые действия контрнаступления переместились из Харьковщины на ЛуганщинуКатегории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: воздушная тревога, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 08:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов призвал жителей Харьковщины быть в укрытиях".