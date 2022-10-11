Синегубов призвал жителей Харьковщины быть в укрытиях

На территории Украины оглашена масштабная воздушная тревога. Глава ХОВА Олег Синегубов просит харьковчан ее не игнорировать.

«Обращаемся к жителям Харьковщины: не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях!» — написал Синегубов в telegram.

На данный момент воздушная тревога звучит в большинстве областей Украины. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул ранее предупредил о запуске ракет из Каспия.