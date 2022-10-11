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Синегубов призвал жителей Харьковщины быть в укрытиях

Происшествия 08:09   11.10.2022
Оксана Горун
Синегубов призвал жителей Харьковщины быть в укрытиях

На территории Украины оглашена масштабная воздушная тревога. Глава ХОВА Олег Синегубов просит харьковчан ее не игнорировать.

«Обращаемся к жителям Харьковщины: не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях!» — написал Синегубов в telegram.

На данный момент воздушная тревога звучит в большинстве областей Украины. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул ранее предупредил о запуске ракет из Каспия.

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Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 08:09;

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