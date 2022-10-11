Боевые действия контрнаступления переместились из Харьковщины на Луганщину
Такой вывод о продвижении контрнаступления Сил обороны за территорию Харьковской области можно сделать из сводки американского Института изучения войны (ISW) за 10 октября.
Боевые действия на территории Харьковской области в сводке вообще не упоминаются. Все события уже происходят на Луганщине. Причем Силы обороны продвигаются стремительно.
«9 и 10 октября украинские войска продолжали наступательные действия на западе Луганской области к востоку от реки Оскол в направлении Сватового и Кременной и по состоянию на 10 октября, вероятно, освободили более 200 квадратных километров территории на западе Луганской области», — считают аналитики ISW.
Так, в Институте привели информацию об освобожденных населенных пунктах Луганщины (у границы с Харьковщиной и Донецкой областью). Среди них — Стельмаховка, а также названные главой Луганской ОВА Сергеем Гайдаем Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия и Андреевка.
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«На видео с геолокацией, опубликованном 9 октября, видно, как украинские войска уничтожают российский танк в Новоселовском в 15 км северо-западнее Сватового на трассе Сватово-Купянск», — отметили также в ISW.
По оценке экспертов, данной состоянию линии фронта, Силы обороны Украины находятся в пределах 20 км от западной стороны Сватового.Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: isw, война, контрнаступ, контрнаступление; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 07:48;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боевые действия контрнаступления переместились из Харьковщины на Луганщину".