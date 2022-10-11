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Боевые действия контрнаступления переместились из Харьковщины на ​​Луганщину

Мир 07:48   11.10.2022
Алексей Наумов
Боевые действия контрнаступления переместились из Харьковщины на ​​Луганщину

Такой вывод о продвижении контрнаступления Сил обороны за территорию Харьковской области можно сделать из сводки американского Института изучения войны (ISW) за 10 октября.

Боевые действия на территории Харьковской области в сводке вообще не упоминаются. Все события уже происходят на Луганщине. Причем Силы обороны продвигаются стремительно.

«9 и 10 октября украинские войска продолжали наступательные действия на западе Луганской области к востоку от реки Оскол в направлении Сватового и Кременной и по состоянию на 10 октября, вероятно, освободили более 200 квадратных километров территории на западе Луганской области», — считают аналитики ISW.

Так, в Институте привели информацию об освобожденных населенных пунктах Луганщины (у границы с Харьковщиной и Донецкой областью). Среди них — Стельмаховка, а также названные главой Луганской ОВА Сергеем Гайдаем Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия и Андреевка.

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«На видео с геолокацией, опубликованном 9 октября, видно, как украинские войска уничтожают российский танк в Новоселовском в 15 км северо-западнее Сватового на трассе Сватово-Купянск», — отметили также в ISW.

По оценке экспертов, данной состоянию линии фронта, Силы обороны Украины находятся в пределах 20 км от западной стороны Сватового.

Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 07:48;

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