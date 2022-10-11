Бойові дії контрнаступу перемістилися з Харківщини на Луганщину

Такий висновок про просування контрнаступу Сил оборони за територію Харківської області можна зробити зі зведення американського Інституту вивчення війни (ISW) за 10 жовтня.

Бойові дії на території Харківської області у зведенні взагалі не згадуються. Усі події вже відбуваються на Луганщині. Причому Сили оборони просуваються стрімко.

“9 та 10 жовтня українські війська продовжували наступальні дії на заході Луганської області на схід від річки Оскіл у напрямку Сватового та Кремінної та станом на 10 жовтня, ймовірно, звільнили понад 200 квадратних кілометрів території на заході Луганської області”, – вважають аналітики ISW.

Так, в Інституті навели інформацію про звільнені населені пункти Луганщини (біля кордону з Харківщиною та Донецькою областю). Серед них – Стельмахівка, а також названі головою Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія та Андріївка.

“На відео з геолокацією, опублікованому 9 жовтня, видно, як українські війська знищують російський танк у Новоселівському за 15 км на північний захід від Сватового на трасі Сватове-Куп’янськ”, – зазначили також у ISW.

За оцінкою експертів, наданій стану лінії фронту, Сили оборони України знаходяться в межах 20 км від західної сторони Сватового.