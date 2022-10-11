Синєгубов закликав мешканців Харківщини бути в укриттях

На території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Голова ХОВА Олег Синєгубов просить харків’ян її не ігнорувати.

“Звертаємось до мешканців Харківщини: не ігноруйте сигнали тривоги. Знаходьтесь в укриттях!” – написав Синегубов у Телеграмі.

Наразі повітряна тривога звучить у більшості областей України. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул раніше попередив про запуск ракет із Каспію.