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Синєгубов закликав мешканців Харківщини бути в укриттях

Події 08:09   11.10.2022
Оксана Горун
Синєгубов закликав мешканців Харківщини бути в укриттях

На території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Голова ХОВА Олег Синєгубов просить харків’ян її не ігнорувати.

“Звертаємось до мешканців Харківщини: не ігноруйте сигнали тривоги. Знаходьтесь в укриттях!” написав Синегубов у Телеграмі.

Наразі повітряна тривога звучить у більшості областей України. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул раніше попередив про запуск ракет із Каспію.

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Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 08:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов закликав мешканців Харківщини бути в укриттях".