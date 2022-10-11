Синєгубов закликав мешканців Харківщини бути в укриттях
На території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Голова ХОВА Олег Синєгубов просить харків’ян її не ігнорувати.
“Звертаємось до мешканців Харківщини: не ігноруйте сигнали тривоги. Знаходьтесь в укриттях!” – написав Синегубов у Телеграмі.
Наразі повітряна тривога звучить у більшості областей України. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул раніше попередив про запуск ракет із Каспію.
Читайте також: Бойові дії контрнаступу перемістилися з Харківщини на ЛуганщинуКатегорії: Події, Україна, Харків; Теги: воздушная тревога, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 08:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов закликав мешканців Харківщини бути в укриттях".