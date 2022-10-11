Сообщить о военных преступлениях: полиция Харьковщины создала Telegram-канал
Жителей Харьковщины призывают сообщать о военных преступлениях российских оккупантов. С этой целью следственное управление ГУ Нацполиции в области создало Telegram-канал.
У следователей уже есть большая база россиян и их преступлений, но необходимы свидетели и доказательства, пояснил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
По его словам, в Telegram-канале будут публиковаться оккупанты, а также конкретные преступления. Жители же региона могут помочь видео, фото и аудио, на которых зафиксированы действия конкретных военных РФ.
«Если у вас или у кого-то, кого вы знаете, есть какая-либо информация — обращайтесь через Telegram-бот или в комментариях — с вами свяжется следователь для установления всех обстоятельств. Это могут быть видео, которые у вас сохранились, аудио, фото, другие данные о военных агрессора, их ФИО, позывные и т.д.! Присылайте имеющуюся у вас информацию, по возможности — свой контакт», — призвал Тимошко.
Если же человек не хочет раскрывать свою личность, правоохранители просят точно описать событие, чтобы следователи имели возможность установить его время, место и суть.
Ссылка на указанный канал: https://t.me/slidstvo_police_kharkivКатегории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: военные преступления, полиция, телеграм-канал, тимошко, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 18:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщить о военных преступлениях: полиция Харьковщины создала Telegram-канал".