Повідомити про військові злочини: поліція Харківщини створила Telegram-канал
Жителів Харківщини закликають повідомляти про військові злочини російських окупантів. Із цією метою слідче управління ГУ Нацполіції в області створило Telegram-канал.
Слідчі вже мають велику базу росіян та їхніх злочинів, але необхідні свідки та докази, пояснив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
За його словами, у Telegram-каналі публікуватимуться окупанти, а також конкретні злочини. Жителі ж регіону можуть допомогти відео, фото та аудіо, на яких зафіксовано дії конкретних військових РФ.
“Якщо у вас або у когось, кого ви знаєте, є якась інформація – звертайтесь через Telegram-бот або в коментарях – з вами зв’яжеться слідчий для встановлення всіх обставин. Це можуть бути відео, які у вас збереглися, аудіо, фото, інші дані про військових агресора, їх ПІБ, позивні тощо! Надсилайте наявну у вас інформацію, за можливості – свій контакт”, – закликав Тимошко.
Якщо ж людина не хоче розкривати свою особистість, правоохоронці просять точно описати подію, щоб слідчі мали змогу встановити її час, місце та суть.
Посилання на вказаний канал: https://t.me/slidstvo_police_kharkivКатегорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: военные преступления, поліція, телеграм-канал, тимошко, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 18:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомити про військові злочини: поліція Харківщини створила Telegram-канал".