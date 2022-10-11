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Повідомити про військові злочини: поліція Харківщини створила Telegram-канал

Події 18:04   11.10.2022
Олена Нагорна
Повідомити про військові злочини: поліція Харківщини створила Telegram-канал

Жителів Харківщини закликають повідомляти про військові злочини російських окупантів. Із цією метою слідче управління ГУ Нацполіції в області створило Telegram-канал.

Слідчі вже мають велику базу росіян та їхніх злочинів, але необхідні свідки та докази, пояснив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, у Telegram-каналі публікуватимуться окупанти, а також конкретні злочини. Жителі ж регіону можуть допомогти відео, фото та аудіо, на яких зафіксовано дії конкретних військових РФ.

“Якщо у вас або у когось, кого ви знаєте, є якась інформація – звертайтесь через Telegram-бот або в коментарях – з вами зв’яжеться слідчий для встановлення всіх обставин. Це можуть бути відео, які у вас збереглися, аудіо, фото, інші дані про військових агресора, їх ПІБ, позивні тощо! Надсилайте наявну у вас інформацію, за можливості – свій контакт”, – закликав Тимошко.

Якщо ж людина не хоче розкривати свою особистість, правоохоронці просять точно описати подію, щоб слідчі мали змогу встановити її час, місце та суть.

Посилання на вказаний канал: https://t.me/slidstvo_police_kharkiv

Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 18:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомити про військові злочини: поліція Харківщини створила Telegram-канал".